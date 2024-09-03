Мизулина подала в суд на блогеров Лебедева и Дудя

«Лига безопасного интернета» (ЛБИ) и ее глава Екатерина Мизулина подали в суд на блогеров Артемия Лебедева и Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

Лефортовский суд Москвы принял иск о защите чести и достоинства. Никаких других подробностей не приводится.

7 августа Мизулина отказалась принимать извинения от дизайнера Артемия Лебедева, который в ходе интервью с журналистом Юрием Дудем назвал деятельность ЛБИ «инфотерроризмом». Она пообещала включить видео с извинениями Лебедева в исковое заявление против блогера.

1 августа на YouTube-канале Дудя появилось интервью с Лебедевым, в ходе которого он раскритиковал ЛБИ. Дизайнер заявил об «очень плохом» отношении к Мизулиной и подчеркнул, что ее действия наносят вред стране. Позже Мизулина заявила, что намерена подать на блогера и Дудя в суд. По ее словам, ЛБИ планирует потребовать у Лебедева и журналиста компенсацию за причинение морального вреда в размере 10 млн рублей.

Ранее чеченский министр назвал Мизулину «непонятным руководителем непонятной организации».