Мизулина отказалась принимать извинения Лебедева

Глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина отказалась принимать извинения блогера и дизайнера Артемия Лебедева, который в ходе интервью с журналистом Юрием Дудем (признан в РФ СМИ-иноагентом) назвал деятельность данной организации «инфотерроризмом». О своем решении общественный деятель сообщила в личном Telegram-канале.

Она отметила, что намерена включить видео с извинениями Лебедева в исковое заявление против блогера. То же касается и других роликов дизайнера, в которых содержатся оскорбления в адрес ЛБИ или самой Мизулиной.

«Одно дело критиковать по делу и аргументировать свою позицию. Я к такой критике отношусь хорошо. Другое дело — пулять оскорбления в воздух на большую аудиторию», — написала глава организации.

1 августа на YouTube-канале Дудя появилось интервью с Лебедевым, в ходе которого он раскритиковал «Лигу безопасного интернета». Дизайнер заявил об «очень плохом» отношении к Мизулиной и подчеркнул, что ее действия наносят вред стране.

Позже общественный деятель заявила, что намерена подать на блогера и Дудя в суд. Как она сказала, ЛБИ планирует потребовать у Лебедева и журналиста компенсацию за причинение морального вреда в размере 10 млн рублей.

7 августа дизайнер опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» видео с извинениями. Он уточнил, что не пытался как-либо обидеть Мизулину. Но в то же время Лебедев обратил внимание, что по-прежнему негативно относится к «Лиге безопасного интернета».

Ранее чеченский министр назвал Мизулину «непонятным руководителем непонятной организации».