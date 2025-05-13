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Защита Лебедева обжалует решение суда по иску Мизулиной

Адвокат Ахильгов: защита Лебедева обжалует решение суда по иску Мизулиной
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«вДудь»/YouTube

Адвокат дизайнера Артемия Лебедева обжалует решение суда по иску главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщил адвокат Калой Ахильгов, передает РИА Новости.

«Мы, конечно, обжалуем», — сказал адвокат Лебедева.

13 мая суд обязал Артемия Лебедева и журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) удалить из своих видео фрагменты с оскорблениями Мизулиной.

В сентябре прошлого года стало известно, что Мизулина подала в суд на Лебедева и Дудя.

7 августа Мизулина отказалась принимать извинения от дизайнера Артемия Лебедева, который в ходе интервью с журналистом Юрием Дудем назвал деятельность ЛБИ «инфотерроризмом». Она пообещала включить видео с извинениями Лебедева в исковое заявление против блогера.

1 августа на YouTube-канале Дудя появилось интервью с Лебедевым, в ходе которого он раскритиковал ЛБИ. Дизайнер заявил об «очень плохом» отношении к Мизулиной и подчеркнул, что ее действия наносят вред стране. Позже Мизулина заявила, что намерена подать на блогера и Дудя в суд. По ее словам, ЛБИ планирует потребовать у Лебедева и журналиста компенсацию за причинение морального вреда в размере 10 млн рублей.

Ранее суд взыскал с Лебедева и Дудя полмиллиона рублей по иску Мизулиной.

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