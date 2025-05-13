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Дудя и Лебедева обязали удалить видеоматериалы с оскорблениями Мизулиной

РИА: суд обязал Лебедева и Дудя удалить фрагменты с оскорблениями Мизулиной
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РИА Новости

Лефортовский суд Москвы обязал дизайнера Артемия Лебедева и журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) удалить из своих видео фрагменты с оскорблениями главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое решение суд принял после рассмотрения иска Мизулиной о защите чести и достоинства.

«Иск удовлетворить частично, признать несоответствующими действительности и порочащими честь и деловую репутацию Мизулиной и Лиги безопасного интернета сведения, распространенные Лебедевым и Дудем во фрагментах», — заявила судья.

1 августа 2025года на YouTube-канале Дудя появилось интервью с Лебедевым, в котором он раскритиковал ЛБИ. Дизайнер заявил об «очень плохом» отношении к Мизулиной и подчеркнул, что ее действия наносят вред стране. Позже Мизулина сообщила, что намерена подать на блогера и Дудя в суд. Она заявляла, что ЛБИ потребует у Лебедева и журналиста компенсацию за причинение морального вреда в размере 10 млн рублей.

7 августа Мизулина отказалась принимать извинения от Лебедева, который в интервью с журналистом Юрием Дудем назвал деятельность ЛБИ «инфотерроризмом». Она пообещала включить видео с извинениями Лебедева в исковое заявление против блогера. О подаче иска стало известно в сентябре.

Ранее чеченский министр назвал Мизулину «непонятным руководителем непонятной организации».

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