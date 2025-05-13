Эрдоган может обсудить с генсеком НАТО возможные переговоры РФ и Украины по урегулированию

РИА: Эрдоган может обсудить с Рютте возможные переговоры РФ и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может обсудить во вторник с генсеком НАТО Марком Рютте возможные переговоры РФ и Украины в Стамбуле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на анонимный источник.

«‎Конфликт на Украине, вероятный переговорный процесс, скорее всего, войдут в повестку переговоров», — сказал источник агентства.

Накануне сообщалось, что Марк Рютте 13 мая отправится в Турцию, где проведет встречу с президентом страны в рамках подготовки к неформальной встрече глав МИД объединения 14–15 мая.

11 мая стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио посетит Анталью в Турции 14-16 мая для участия в неформальной министерской встрече Североатлантического альянса. В ходе встречи он намерен обсудить приоритеты безопасности НАТО, включая увеличение оборонных инвестиций союзников и прекращение конфликта между Россией и Украиной.

Во время ночного обращения 11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Ранее в Турции заявили, что переговоры России и Украины в Стамбуле состоятся.