Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эрдоган может обсудить с генсеком НАТО возможные переговоры РФ и Украины по урегулированию

РИА: Эрдоган может обсудить с Рютте возможные переговоры РФ и Украины
close
Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может обсудить во вторник с генсеком НАТО Марком Рютте возможные переговоры РФ и Украины в Стамбуле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на анонимный источник.

«‎Конфликт на Украине, вероятный переговорный процесс, скорее всего, войдут в повестку переговоров», — сказал источник агентства.

Накануне сообщалось, что Марк Рютте 13 мая отправится в Турцию, где проведет встречу с президентом страны в рамках подготовки к неформальной встрече глав МИД объединения 14–15 мая.

11 мая стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио посетит Анталью в Турции 14-16 мая для участия в неформальной министерской встрече Североатлантического альянса. В ходе встречи он намерен обсудить приоритеты безопасности НАТО, включая увеличение оборонных инвестиций союзников и прекращение конфликта между Россией и Украиной.

Во время ночного обращения 11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Ранее в Турции заявили, что переговоры России и Украины в Стамбуле состоятся.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами