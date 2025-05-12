Генсек НАТО встретится с Эрдоганом в Турции

НАТО: Рютте отправится в Турцию, где проведет встречу с Эрдоганом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 13 мая отправится в Турцию, где проведет встречу с президентом страны Реджеп Тайипом Эрдоганом в рамках подготовки к неформальной встрече глав МИД объединения 14–15 мая. Об этом сообщили в пресс-службе альянса, передает ТАСС.

«13 мая генсек НАТО Марк Рютте отправится в Анкару в преддверии неформальной встречи министров иностранных дел НАТО в Анталье 14–15 мая», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио посетит Анталью в Турции 14-16 мая для участия в неформальной министерской встрече Североатлантического альянса. В ходе встречи он намерен обсудить приоритеты безопасности НАТО, включая увеличение оборонных инвестиций союзников и прекращение конфликта между Россией и Украиной.

Во время ночного обращения 11 мая президент России Владимир Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине назвали «необратимым» вступление в НАТО.