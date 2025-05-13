В Турции высказались о предстоящих переговорах России и Украины в Стамбуле

РИА: Турция рассчитывает, что переговоры России и Украины в Стамбуле состоятся

Турция рассчитывает, что переговоры России и Украины в Стамбуле состоятся. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

«Повестку определяют сами стороны. Турция оказывает посредничество, открывает двери для урегулирования конфликта, рассчитывает на то, что переговоры положат конец кровопролитию», — сказал собеседник агентства.

Во время ночного обращения 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу».

Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп анонсировал «великий день» для России и Украины после предложения Путина.