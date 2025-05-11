Рубио посетит Турцию на следующей неделе

Госсекретарь США Марко Рубио посетит Анталью в Турции 14-16 мая для участия в неформальной министерской встрече Североатлантического альянса. Об этом сообщается на сайте госдепа.

Рубио намерен обсудить приоритеты безопасности НАТО, включая увеличение оборонных инвестиций союзников и прекращение конфликта между Россией и Украиной, говорится в сообщении.

Во время ночного обращения 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Вскоре после этого Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора подробно обсудили инициативу о возобновлении прямых российско-украинских переговоров. В Кремле сообщили, что Эрдоган всецело поддержал это российское предложение, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Путина. По его словам, Украина «готова встречаться» в случае, если Россия подтвердит прекращение огня с 12 мая.

Ранее в США отреагировали на предложение Путина по Украине.