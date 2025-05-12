Страны Запада добиваются введения режима 30-дневного прекращения огня на Украине, чтобы дать Киеву возможность передышки. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание, что Германия и Франция принимали участие в подготовке Украины к конфликту. В частности, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд заявляли, что не собирались соблюдать Минские соглашения, так как они нужны были для подготовки к решению ситуации в Донбассе силовым путем, напомнила представитель ведомства.

«Сегодня те же страны добиваются 30-дневного перемирия, чтобы дать Киеву передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с Россией», — сказала Захарова.

11 мая президент России Владимир Путин заявил о серьезном настрое страны на переговоры с Украиной. Глава государства подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий.

Президент Украины Владимир Зеленский сперва фактически отверг предложение российского лидера, но после поста американского лидера Дональда Трампа заявил, что лично приедет в Стамбул и будет там ждать Путина.

Ранее на Украине заявили, что Трамп разрушил план Зеленского по принуждению Путина к миру.