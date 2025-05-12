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На Украине заявили, что Трамп разрушил план Зеленского по принуждению Путина к миру

«Страна.ua»: Трамп обнулил стратегию принуждения Путина к миру
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Reuters/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп разрушил выстроенную украинским лидером Владимиром Зеленским стратегию по принуждению российского президента Владимира Путина к миру на Украине. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Журналисты пояснили, что речь идет о заявлении Трампа, согласно которому Зеленский должен немедленно согласиться на прямые переговоры с Россией. Авторы материала отметили, что глава Белого дома в своем призыве не упоминал о прекращении огня на Украине.

11 мая Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий.

Зеленский сперва фактически отверг предложение российского лидера, но после поста Трампа заявил, что лично приедет в Стамбул и будет там ждать Путина.

Ранее Трамп допустил положительный итог переговоров в Стамбуле.

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