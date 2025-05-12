Эрдоган заявил Зеленскому о важности прямых переговоров России и Украины

Эрдоган сообщил Зеленскому, что нельзя упускать возможность для переговоров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о важности прямых переговоров между Россией и Украиной. Об этом пишет РИА Новости.

Турция окажет поддержку на каждом этапе, подчеркнул Эрдоган.

Также турецкий лидер в беседе с президентом Украины обратил внимание на то, что нельзя упускать представившуюся возможность для мирных переговоров.

В ночь на 11 мая президент РФ Владимир Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский сперва фактически отверг предложение российского лидера, но после поста главы Белого дома Дональда Трампа заявил, что лично приедет в Стамбул и будет там ждать Путина.

Ранее в офисе Зеленского заявили о готовности к «любым форматам переговоров».