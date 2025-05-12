Эрдоган назвал всеобъемлющими переговоры с Путиным по Украине

Эрдоган сообщил, что переговоры с Путиным по Украине были всеобъемлющими

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по Украине были всеобъемлющими. Об этом пишет РИА Новости.

«Провели обстоятельный телефонный разговор с президентом России господином [Владимиром] Путиным», — отметил он.

Эрдоган подчеркнул, что обсудил с Путиным «множество важных вопросов, включая прекращение продолжающегося конфликта между Россией и Украиной».

Накануне в Кремле сообщили, что Путин и Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили инициативу о возобновлении прямых российско-украинских переговоров. Эрдоган всецело поддержал это российское предложение, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку.

В ночь на 11 мая Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский сперва фактически отверг предложение российского лидера, но после поста Трампа заявил, что лично приедет в Стамбул и будет там ждать Путина.

Ранее в офисе Зеленского заявили о готовности к «любым форматам переговоров».