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Спрогнозированы результаты переговоров России и Украины в Стамбуле

Политолог Минченко: от переговоров РФ и Украины не стоит ждать заключения мира
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Vasily Fedosenko/Reuters

Несмотря на то что вероятность проведения прямых переговоров российской и украинской сторон в Стамбуле в данный момент высокая, каких-либо скорых результатов ждать не нужно. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил политтехнолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Перспективы возобновления переговоров на данный момент хорошие, но вероятность положительного результата — крайне сомнительная», — считает он.

Политолог отметил, что и Россия, и Украина еще не исчерпали свои военные ресурсы. В связи с этим ни Москва, ни Киев не заинтересованы в заключении мира. Наоборот, подчеркнул он, у каждой из сторон существует соблазн эти переговоры сорвать.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах делегаций Киева и Москвы в Стамбуле 15 мая можно будет добиться положительного итога.

11 мая Трамп написал в соцсети Truth Social, что Украине следует немедленно согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина встретиться в Стамбуле для возобновления прямых мирных переговоров. Он также отметил, что начинает сомневаться в возможности заключения сделки между Киевом и Москвой.

Ранее в США рассказали, как Трамп застал врасплох политиков Европы и Келлога.

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