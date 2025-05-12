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На Западе дали оценку решениям Путина по Украине

Журналист Христофору сообщил, что Путин на десять шагов впереди Запада
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Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин находится на десять шагов впереди Запада в решениях по Украине. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Путин на десять шагов впереди», — подчеркнул он.

Христофору обратил внимание на то, что российский лидер умело отверг ультиматум Запада о прекращении огня, представив свои доводы, почему Украина неспособна соблюдать подобное соглашение.

Незадолго до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозы новых санкций со стороны стран Европы в случае отказа Москвы от прекращения огня на Украине, заявил, что с Российской Федерацией нельзя разговаривать языком ультиматумов.

Во время ночного обращения 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

В ответ на предложение РФ украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. По его словам, «полная и длительная» остановка боевых действий даст необходимую основу дипломатии.

Ранее Медведев осудил планы западных лидеров принудить Россию к перемирию.

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