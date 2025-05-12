В Кремле ответили на ультиматум Европы по прекращению огня на Украине

С Российской Федерацией нельзя разговаривать языком ультиматумов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя угрозы новых санкций со стороны стран Европы в случае отказа Москвы от прекращения огня на Украине.

«Язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком», — отметил он.

Незадолго до этого глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что президенту России Владимиру Путину необходимо рассмотреть возможность прекращения огня на Украине, прежде чем начинать переговоры в Турции. По его словам, Москве «нужно действовать», а если она этого не сделает, то будут «дальнейшие санкции». Он добавил, что Соединенные Штаты также готовы ужесточить рестрикции.

10 мая премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Великобритания и США усилят военную помощь Украине, а также санкции в отношении России, если Москва откажется от прекращения огня. По его словам, если Путин «серьезно думает о мире, именно сейчас есть шанс это продемонстрировать».

В тот же день аналогичное заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон. Новый пакет санкций будет направлен на усиление давления на российскую экономику и должен сыграть роль «сдерживающего механизма», подчеркнул он.

Ранее Медведев осудил планы западных лидеров принудить Россию к перемирию.