Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал визит лидеров четырех европейских стран в Киев, выразив осуждение попыткам давления на Россию с целью принуждения к перемирию посредством санкционных угроз. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Медведева, «Макрон, Мерц, Стармер и Туск приехали в Киев для обсуждения мира, но вместо этого стали извергать угрозы в адрес России: либо перемирие, которое позволит перегруппироваться бандеровским формированиям, либо новые санкции. Неужели они считают это разумным?» — задается вопросом зампред Совбеза.

До этого Дмитрий Медведев отметил, что Россия не собирается наносить удары по Киеву в период проведения встречи лидеров стран ЕС, подчеркнув, что, в отличие от Украины, РФ не прибегает к террористическим методам.

Киев стал местом встречи так называемой «коалиции желающих» в субботу, 10 мая. В украинскую столицу прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск. После завершения встречи глава министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев и его союзники готовы к полному и безоговорочному прекращению огня сроком не менее 30 дней, начиная с понедельника.

Ранее Макрон раскрыл, зачем лидеры ЕС прибыли в Киев.