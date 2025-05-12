Трамп выступил с важным заявлением о встрече РФ и Украины 15 мая

Трамп назвал очень важной возможную встречу РФ и Украины в Стамбуле 15 мая

Президент США Дональд Трамп заявил, что настаивает на проведении встречи между представителями России и Украины в Стамбуле 15 мая. Американский лидер на встрече с журналистами в Белом доме подчеркнул важность этих переговоров, пишет ТАСС.

«Встреча в четверг с участием России и Украины весьма важна. Я очень настаивал на том, чтобы эта встреча состоялась. Я думаю, что в результате этой встречи может произойти что-то хорошее», — заявил лидер США.

Во время ночного выступления 11 мая президент России Владимир Путин предложил украинским властям провести прямые переговоры без предварительных условий. По словам главы государства, диалог можно начать 15 мая в Стамбуле, где он был прерван в 2022 году.

В ответ на это Зеленский заявил, что будет лично ждать Путина в Стамбуле 15 мая, но при одном условии — если Россия согласится на полное прекращение огня.

Такой же позиции придерживаются и европейские союзники Киева. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвали Украину не соглашаться на переговоры по миру до полного прекращения огня, чем вызвали недоумение у немецких журналистов.

Ранее в Совфеде сообщили об уловке Зеленского, касающейся встречи с Путиным.