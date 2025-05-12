В Европе удивились реакции Макрона и Мерца на предложение Путина

Handelsblatt: реакция Макрона и Мерца на идею Путина о мире вызывает удивление

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца не начинать переговоры по миру на Украине до полного прекращения огня вызывают недоумение. Такую оценку дает немецкое издание Handelsblatt.

Журналисты задались вопросом, «почему бы и нет», ведь во многих конфликтах разговоры о возможном мире шли в период активных военных действий.

По мнению Handelsblatt, если встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского все же состоится, то урегулирование кризиса «пойдет быстрее».

Во время ночного обращения 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

В ответ на предложение РФ Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. По его словам, «полная и длительная» остановка боевых действий даст необходимую основу дипломатии.

Ранее в офисе Зеленского заявили о готовности к «любым форматам переговоров».