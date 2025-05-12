В Совфеде сообщили об уловке Зеленского, касающейся встречи с Путиным

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в случае прекращения огня является уловкой, на которую он пошел сознательно. Таким мнением поделился с «Лентой.ру» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор задался вопросом, почему Россия должна прекращать огонь по требованию Киева и его европейских союзников. Он напомнил, что Путин трижды объявлял перемирие — сначала энергетическое, затем пасхальное и по случаю Дня Победы. Джабаров подчеркнул, что ни одно из них Зеленский не поддержал.

«Дальше: а кто его приглашал в Стамбул? <...> Кто он такой, чтоб с ним садиться за стол переговоров?» — высказался Джабаров.

Сенатор добавил, что Путин не захочет лично вести переговоры с тем, кто «запятнал свои руки кровью невинных людей» и «предал память о великом подвиге» всего советского народа. По мнению Джабарова, переговоры в Стамбуле будут вестись специально назначенным представителем, как это было уже не раз.

В ходе ночного выступления 11 мая Путин призвал украинские власти возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства предложил начать диалог 15 мая в Стамбуле.

В ответ на это Зеленский заявил, что будет лично ждать Путина в Стамбуле 15 мая, но при одном условии — если РФ согласиться на полное прекращение огня.

Ранее в Европе удивились реакции Макрона и Мерца на предложение Путина.