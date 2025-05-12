Макрон рассказал, когда ждет от РФ ответа на предложение о прекращении огня на Украине

Макрон: предложение для России о прекращении огня действует до вечера 12 мая

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложение для Москвы о 30-дневном прекращении огня действует только до вечера 12 мая. Об этом пишет Le Figaro.

«Буду разговаривать с [президентом Украины] Владимиром Зеленским и моими европейскими коллегами сегодня днем. Рамки были обозначены. Все понятно», — отметил он в ходе беседы с журналистами.

Макрон подчеркнул, что если Россия настроена «несерьезно», то страны ЕС «должны ввести больше санкций».

Незадолго до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозы новых санкций со стороны стран Европы в случае отказа Москвы от прекращения огня на Украине, заявил, что с Российской Федерацией нельзя разговаривать языком ультиматумов.

Во время ночного обращения 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

В ответ на предложение РФ украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. По его словам, «полная и длительная» остановка боевых действий даст необходимую основу дипломатии.

Ранее Медведев осудил планы западных лидеров принудить Россию к перемирию.