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В МИД Украины обвинили Россию в игнорировании предложения о прекращении огня

Сибига: Россия полностью игнорирует предложение о 30-дневном прекращении огня
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Россия якобы «полностью игнорирует» предложение о 30-дневном режиме прекращения огня на территории Украины. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига в социальной сети X.

«Они продолжают атаковать украинские позиции по всей линии фронта», — написал глава МИД Украины.

Сибига добавил, что в ходе встречи с союзниками в Лондоне была поднята тема санкций против банковского и энергетического секторов России. Кроме того, участники обсудили продолжение поставок военной помощи Украине.

11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. Глава государства заявил, что тогда Киев под давлением западных стран остановил участие в консультациях и отклонил проект соглашения с Москвой.

В ответ украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что лично будет жать российского коллегу на встрече 15 мая в Стамбуле, если в зоне боевых действий введут режим прекращения огня.

Ранее в ЕС придумали новый способ давления на РФ ради перемирия на Украине.

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