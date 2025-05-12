В ЕС придумали новый способ давления на РФ ради перемирия на Украине

Европейская комиссия (ЕК) рассматривает возможность введения санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2» в случае, если РФ откажется от перемирия с Украиной. Такое заявление в ходе брифинга сделала представитель ЕК Паула Пинью, передает ТАСС.

Журналисты поинтересовались у нее, какие рестрикции могут быть введены против Москвы в случае отказа от перемирия с Киевом.

«Я могу подтвердить одну из опций, которую поддержала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая предложила ввести санкции против консорциума Nord Stream 2», — сказала Пинью.

При этом она не стала уточнять, в чем могут заключаться эти рестрикции.

В мае телеканал NBC со ссылкой на источник сообщил, что США и Европейский союз (ЕС) разработали совместный план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает в себя 22 пункта, один из которых — введение режима прекращения огня на 30 дней.

11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. Глава государства заявил, что тогда Киев под давлением западных стран остановил участие в консультациях и отклонил проект соглашения с Москвой.

В ответ украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что лично будет жать российского коллегу на встрече 15 мая в Стамбуле, если в зоне боевых действий введут режим прекращения огня.

Ранее в ЕС заявили, что РФ якобы «играет в игры» с перемирием на Украине.