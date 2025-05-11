Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Наслаждайтесь»: Трамп пообещал своим подписчикам » важный и влиятельный» пост

Трамп пообещал опубликовать в своей соцсети важный и влиятельный пост
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что его следующий пост будет «одним из самых важных и влиятельных» из всех, которые он когда-либо публиковал.

Свое обращение он закончил призывом к пользователям: «Наслаждайтесь».

Накануне перед ночным заявлением президента России Владимира Путина в СМИ появилась информация о том, что слова лидера РФ «взорвут американский прайм-тайм». После этого его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что «интернет всегда хочет чего-то взорвать», но у России нет таких планов. Представитель Кремля уточнил, что глава государства сделает содержательное заявление, а вопросы журналистов при этом не предусмотрены.

В итоге Путин в ночь на 11 мая предложил Украине провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. По его словам, Москва готова к диалогу и ожидает реакции Киева и его западных партнеров.

Ранее Трамп пообещал сделать важное заявление по очень важной теме.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами