«Наслаждайтесь»: Трамп пообещал своим подписчикам » важный и влиятельный» пост

Трамп пообещал опубликовать в своей соцсети важный и влиятельный пост

Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что его следующий пост будет «одним из самых важных и влиятельных» из всех, которые он когда-либо публиковал.

Свое обращение он закончил призывом к пользователям: «Наслаждайтесь».

Накануне перед ночным заявлением президента России Владимира Путина в СМИ появилась информация о том, что слова лидера РФ «взорвут американский прайм-тайм». После этого его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что «интернет всегда хочет чего-то взорвать», но у России нет таких планов. Представитель Кремля уточнил, что глава государства сделает содержательное заявление, а вопросы журналистов при этом не предусмотрены.

В итоге Путин в ночь на 11 мая предложил Украине провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. По его словам, Москва готова к диалогу и ожидает реакции Киева и его западных партнеров.

Ранее Трамп пообещал сделать важное заявление по очень важной теме.