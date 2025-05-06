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Трамп пообещал сделать важное заявление по очень важной теме

Трамп: 8 или 9 мая будет сделано заявление по очень важной теме
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами, что в ближайшие дни сделает невероятно важное заявление. Об этом пишет ТАСС.

«Это объявление будет сделано либо в четверг, либо в пятницу, либо в понедельник перед нашим отъездом [на Ближний Восток], но это будет одно из самых важных объявлений, которые были сделаны за многие годы по определенной теме, очень важной теме», — заявил американский лидер.

О чем идет речь — неизвестно, но Трамп уточнил, что обращение необязательно будет касаться темы торговли.

На следующей неделе президент США должен нанести визиты в ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию.

До этого сообщалось, что дипломаты Соединенных Штатов Америки провели переговоры с представителями новых властей Сирии в Нью-Йорке. В госдепе заявили, что «любая нормализация отношений в будущем» между Вашингтоном и Дамаском «или отмена санкций» США в отношении Сирии будут зависеть от выполнения требований, изложенных американской стороной.

Ранее Трамп объявил о «капитуляции» хуситов.

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