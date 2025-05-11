Путин на брифинге сделает ряд заявлений, вопросы журналистов не предусмотрены

Президент России Владимир Путин в ходе предстоящей пресс-конференции сделает заявление по итогам четырехдневной рабочей сессии, однако вопросы журналистов в рамках мероприятия не предусмотрены. Об этом журналисту Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент сделает заявление, но, учитывая, что сейчас уже начало первого, мы обойдемся без вопросов. Но его заявление будет содержательным», — сказал Песков.

До этого Песков прокомментировал сообщения о том, что заявления президента РФ Владимира Путина на предстоящей пресс-конференции «взорвут американский прайм-тайм». В комментарии журналисту Александру Юнашеву Песков подчеркнул, что Россия «не собирается ничего взрывать».

Отмечалось, что Владимир Путин проведет встречу со своим коллегой из Южной Осетии Аланом Гаглоевым, наступит очередь встречи с журналистами.

Ранее глава Южной Осетии выразил уверенность в победе РФ на СВО.