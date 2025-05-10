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Песков ответил, «взорвет» ли сегодня Путин американский прайм-тайм

Песков отверг трактовки, что брифинг Путина призван взорвать американский эфир
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Roman Naumov/Global Look Press

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что заявления президента РФ Владимира Путина на предстоящей пресс-конференции «взорвут американский прайм-тайм». В комментарии журналисту Александру Юнашеву Песков подчеркнул, что Россия «не собирается ничего взрывать».

«Интернет всегда хочет чего-то взорвать. Мы ничего не собираемся взрывать», — заявил Песков.

СМИ сообщают, что Путин на пресс-конференции выскажется о предложенном 30-дневном перемирии в зоне СВО.

Накануне Путин провел встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

В апреле российский президент говорил о своей открытости к диалогу с украинскими властями и подтвердил, что готов к переговорам без каких-либо предварительных условий. Об этом же говорил глава МИД РФ Сергей Лавров. Дипломат подчеркнул, что ответное требование Украины о 30-дневном перемирии противоречит идее незамедлительного диалога. Кроме того, министр призвал скептически относиться ко всем сообщениям от украинской стороны.

Ранее Путин обратился к гражданам Германии на немецком языке.

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