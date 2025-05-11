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В администрации Эрдогана не слышали о планах Зеленского приехать в Стамбул

В Турции не получали информации о планах Зеленского посетить Стамбул 15 мая
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Olivier Matthys/AP

В администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана заявили РИА Новости, что не имеют информации о приезде его украинского коллеги Владимира Зеленского в Стамбул 15 мая.

В ночь на 11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Украине провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Политик сказал, что Москва готова к диалогу и ожидает реакции Киева и его западных партнеров. О высказанной до этого инициативе США, Евросоюза и Украины о 30-дневном прекращении огня с 12 мая Россия обещала подумать, но пока не сообщила о своем решении.

В ответ на предложение РФ Зеленский написал в своем Telegram-канале, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. По его словам, «полная и длительная» остановка боевых действий даст необходимую основу дипломатии.

Ранее Трамп усомнился в сделке между Россией и Украиной.

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