Ле Пен оценила поведение Макрона в международных отношениях

Поведение президента Франции Эммануэля Макрона в международных отношениях похоже на подготовку к войне. Об этом заявила лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире телеканала BFMTV.

«У меня создается впечатление, что он готовится к войне, учитывая неопределенность в его поведении. Но если он по-настоящему хочет мира, то, как мне кажется, следует приветствовать любые голоса в поддержку прекращения этой страшной войны», — сказала лидер фракции.

11 мая Макрон заявил, что предложение президента России Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая является якобы «недостаточным шагом». По его словам, российский лидер «ищет выход, но он все еще хочет выиграть время».

Также французский лидер заявил, что российско-украинские переговоры не могут начаться, если не прекратится огонь. Глава государства отметил, что президент Украины Владимир Зеленский четко обозначил свою позицию по этому вопросу.

В этот же день глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что не Макрону решать, чего будет достаточно в предложениях России о переговорах, а чего – нет. Он отметил, что президент США Дональд Трамп положительно оценил инициативу России.

Ранее в сети появилось видео с Макроном, прячущим в карман странный «пакетик».