Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ле Пен оценила поведение Макрона в международных отношениях

Ле Пен: поведение Макрона похоже на подготовку к войне
close
Ludovic Marin/AP

Поведение президента Франции Эммануэля Макрона в международных отношениях похоже на подготовку к войне. Об этом заявила лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире телеканала BFMTV.

«У меня создается впечатление, что он готовится к войне, учитывая неопределенность в его поведении. Но если он по-настоящему хочет мира, то, как мне кажется, следует приветствовать любые голоса в поддержку прекращения этой страшной войны», — сказала лидер фракции.

11 мая Макрон заявил, что предложение президента России Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая является якобы «недостаточным шагом». По его словам, российский лидер «ищет выход, но он все еще хочет выиграть время».

Также французский лидер заявил, что российско-украинские переговоры не могут начаться, если не прекратится огонь. Глава государства отметил, что президент Украины Владимир Зеленский четко обозначил свою позицию по этому вопросу.

В этот же день глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что не Макрону решать, чего будет достаточно в предложениях России о переговорах, а чего – нет. Он отметил, что президент США Дональд Трамп положительно оценил инициативу России.

Ранее в сети появилось видео с Макроном, прячущим в карман странный «пакетик».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами