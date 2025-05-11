Макрон назвал условие для российско-украинских переговоров

Российско-украинские переговоры не могут начаться, если не прекратится огонь. Президент Украины Владимир Зеленский четко обозначил свою позицию по этому вопросу, заявил французский лидер Эммануэль Макрон на своей странице в соцсети X.

«‎Президент Зеленский взял на себя обязательства, не ставя никаких условий. Теперь мы ожидаем такого же четкого ответа от России. Не может быть переговоров, когда говорит оружие», — говорится в посте президента Франции.

До этого он прокомментировал предложение России о прямых переговорах с Украиной, заявив, что это якобы «недостаточный шаг».

11 мая официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что власти Украины плохо прочитали стенограмму заявления президента России Владимира Путина. Она придерживается мнения, что российский лидер четко высказался: сначала переговоры о первопричинах конфликта, а затем можно будет поговорить о перемирии.

Во время ночного обращения 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали выгоду для Зеленского при затягивании конфликта.