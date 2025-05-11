Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Макрон назвал условие для российско-украинских переговоров

Макрон: для российско-украинских переговоров нужно прекращение огня
close
Ludovic Marin/Reuters

Российско-украинские переговоры не могут начаться, если не прекратится огонь. Президент Украины Владимир Зеленский четко обозначил свою позицию по этому вопросу, заявил французский лидер Эммануэль Макрон на своей странице в соцсети X.

«‎Президент Зеленский взял на себя обязательства, не ставя никаких условий. Теперь мы ожидаем такого же четкого ответа от России. Не может быть переговоров, когда говорит оружие», — говорится в посте президента Франции.

До этого он прокомментировал предложение России о прямых переговорах с Украиной, заявив, что это якобы «недостаточный шаг».

11 мая официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что власти Украины плохо прочитали стенограмму заявления президента России Владимира Путина. Она придерживается мнения, что российский лидер четко высказался: сначала переговоры о первопричинах конфликта, а затем можно будет поговорить о перемирии.

Во время ночного обращения 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали выгоду для Зеленского при затягивании конфликта.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами