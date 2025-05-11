В сети появилось видео с Макроном, прячущим в карман странный «пакетик»

Репортеры застали врасплох европейских политиков во время поездки в Киев, и президент Франции Эммануэль Макрон под объективами камер с неловкой улыбкой спешно убрал нечто со стола и спрятал это в карман. Видео случившегося опубликовала газета Kyiv Post.

На появившихся в сети кадрах можно увидеть садящихся за стол Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца. Французский лидер резко хватает лежащий на столе некий предмет, похожий на бумажку или пакетик, и прячет сначала в руке, а затем в кармане.

В сети развернулось широкое обсуждение: пользователи гадают, что же пытался утаить от прессы Макрон. Самая популярная версия — запрещенные вещества. Сам политик ситуацию пока не комментировал.

Накануне в Киеве состоялась встреча коалиции желающих, на которой присутствовали Макрон и Мерц, а также премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер. Центральной темой переговоров стало 30-дневное прекращение огня.

После встречи Макрон на прощание поцеловал президента Украины Владимира Зеленского в щеку.

Ранее Макрон пригрозил России новыми санкциями.