Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В сети появилось видео с Макроном, прячущим в карман странный «пакетик»

Опубликованы кадры с Макроном, прячущим в карман подозрительный «пакетик»

Репортеры застали врасплох европейских политиков во время поездки в Киев, и президент Франции Эммануэль Макрон под объективами камер с неловкой улыбкой спешно убрал нечто со стола и спрятал это в карман. Видео случившегося опубликовала газета Kyiv Post.

На появившихся в сети кадрах можно увидеть садящихся за стол Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца. Французский лидер резко хватает лежащий на столе некий предмет, похожий на бумажку или пакетик, и прячет сначала в руке, а затем в кармане.

В сети развернулось широкое обсуждение: пользователи гадают, что же пытался утаить от прессы Макрон. Самая популярная версия — запрещенные вещества. Сам политик ситуацию пока не комментировал.

Накануне в Киеве состоялась встреча коалиции желающих, на которой присутствовали Макрон и Мерц, а также премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер. Центральной темой переговоров стало 30-дневное прекращение огня.

После встречи Макрон на прощание поцеловал президента Украины Владимира Зеленского в щеку.

Ранее Макрон пригрозил России новыми санкциями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами