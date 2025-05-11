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Макрона поставили на место после реакции на предложение Путина по Украине

Пушков: не Макрону решать, что достаточно в предложении России по переговорам
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Mohammed Badra/Pool/Reuters

Не президенту Франции Эммануэлю Макрону решать, чего будет достаточно в предложениях России о переговорах, а чего – нет. Так в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал реакцию Макрона на идею о прямых переговорах.

«(Президент США Дональд. – прим. ред.) Трамп положительно оценил инициативу России - в отличии от Макрона, который назвал ее «первым, но недостаточным шагом», как будто ему решать, что достаточно, а что нет», — отметил сенатор (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

До этого Макрон прокомментировал предложение России о прямых переговорах с Украиной, заявив, что это якобы «недостаточный шаг».

В интерпретации Макрона, Путин «ищет выход, но он все еще хочет выиграть время». При этом французский лидер назвал инициативу России «первым шагом» к миру.

Россия предложила Украине провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Владимир Путин заявил, что Москва готова к диалогу и ожидает реакции Киева и его западных партнеров. Выступление президента прозвучало на фоне завершившихся в Москве торжеств по случаю 80-летия Победы, в которых приняли участие делегации из более чем 30 стран. Путин отдельно отметил визиты лидеров КНР, Вьетнама, Венесуэлы, а также военное участие КНДР в операциях на границе. О чем говорил президент в необычном ночном выступлении – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали о блестящем маневре Путина по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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