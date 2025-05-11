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Россия и Турция заинтересованы в совместных энергетических проектах

Кремль: лидеры заинтересованы в развитии экономических связей РФ и Турции
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Depositphotos

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре выразили заинтересованность в реализации стратегических совместных проектов в энергетике. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«‎Лидеры также выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-инвестиционных связей, включая реализацию стратегических совместных проектов в энергетике», — сказано в сообщении.

В беседе с Путиным Эрдоган сказал, что в вопросе урегулирования украинского конфликта открылось «‎окно возможностей»‎.

Также турецкий лидер выразил мнение, что всеобъемлющее прекращение огня на Украине станет основой для переговоров. Он поприветствовал заявление российского коллеги о переговорах с украинской стороной.

Эрдоган не раз говорил, что Анкара готова быть посредником между Москвой и Киевом.

11 мая Россия предложила Украине провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Владимир Путин заявил, что Москва готова к диалогу и ожидает реакции Киева и его западных партнеров. О чем еще говорил президент в необычном ночном выступлении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали о блестящем маневре Путина по Украине.

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