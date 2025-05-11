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В Госдуме назвали выгоду для Зеленского при затягивании конфликта

Депутат Новиков: Зеленский может затягивать переговоры ради собственной выгоды
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Владимир Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский может намеренно затягивать переговорный процесс, поскольку конфликт с РФ является для него способом продлить свой политический режим и решить ряд финансовых вопросов. Таким мнением поделился первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с ТАСС.

«Я бы прогнозировал продолжение Зеленским затягивания переговорного процесса, поскольку для него война — это и способ пролонгировать свой политический режим, и способ решить ряд финансовых вопросов, и способ выполнить некие обязательства, которые им взяты перед частью европейских его партнеров», — отметил депутат.

Он считает, что реакция Киева на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах будет зависеть от того, в какой степени американский лидер Дональд Трамп успел «надавить» на Зеленского к этому моменту.

Владимир Путин предложил Киеву провести прямые переговоры в Стамбуле во время своего ночного обращения 11 мая. По его мнению, они могут состояться без предварительных условий 15 мая.

Путин подчеркнул, что Москва готова к диалогу и ждет реакции от украинских властей. Российский лидер назвал основной целью этих переговоров — устранение первопричин конфликта, а также установление долгосрочного мира вместо временного прекращения огня.

Ранее Трамп анонсировал «великий день» для России и Украины после предложения Путина.

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