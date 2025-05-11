Захарова сообщила, что власти Украины «плохо прочитали» заявление Путина

Власти Украины плохо прочитали стенограмму заявления президента России Владимира Путина о необходимости возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости.

«Судя по реакции Банковой, там плохо прочитали стенограмму заявления президента России», — отметила она.

Захарова добавила, что Путин четко высказался: сначала переговоры о первопричинах конфликта, а затем можно будет поговорить о перемирии.

Во время ночного обращения 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Путина. По его словам, Украина «готова встречаться» в случае, если Россия подтвердит прекращение огня с 12 мая.

Ранее в Госдуме назвали выгоду для Зеленского при затягивании конфликта.