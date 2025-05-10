Каллас понадеялась, что США присоединятся к «спецтрибуналу» против России

Каллас выразила надежду, что США присоединятся к трибуналу против России

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила надежду, что Соединенные Штаты присоединятся к так называемому «спецтрибуналу» против России. Об этом сообщает «Укринформ».

Глава дипломатии ЕС напомнила, что США работали над трибуналом вместе с Евросоюзом два года, а затем вышли из инициативы.

«Американцы многое сделали, и мы надеемся, что они снова присоединятся позже, потому что теперь все технические детали урегулированы», — сказала Каллас.

Она отметила, что и любые другие страны могут присоединиться к этому «спецтрибуналу», направленному против России.

В конце января генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что Украина продолжит добиваться проведения «спецтрибунала» для президента России Владимира Путина и других представителей руководства РФ. По его словам, Совет Европы не отступится от идеи по созданию «спецтрибунала» по вопросам «агрессии против Украины», поскольку «кроме финансовых ресурсов очень важно построить систему привлечения к ответственности виновных».

В связи с этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Москва не собирается реагировать на желание некоторых стран Европейского союза учредить против России «трибунал».

Ранее глава МИД Украины анонсировал «конкретные решения» по трибуналу против России.