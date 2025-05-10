Индия обвинила Пакистан в срыве соглашения о прекращении огня

В МИД Индии заявили, что Пакистан сорвал соглашение о прекращении огня

Пакистан нарушил соглашение о прекращении военных действий с Индией. Об этом заявил первый заместитель главы индийского МИД Викрам Мисри, сообщает ТАСС.

«Договоренность, достигнутая ранее сегодня, сорвана», — сказал он.

По словам дипломата, Вооруженные силы Индии «дают адекватный ответ» на нарушения соглашения.

«Мы очень серьезно относимся к этим нарушениям», — добавил он.

10 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Индия и Пакистан при посредничестве Соединенных Штатов договорились о полном и незамедлительном прекращении огня. Его слова подтвердили в Нью-Дели и Исламабаде — как сообщил Мисри, режим прекращения огня начал действовать в 17:00 (14:30 мск).

6 мая Индия начала военную операцию «Синдур» против инфраструктуры на территории Пакистана, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам. После этого началась ответная операция со стороны Исламабада.

В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус» (в переводе с арабского — «Прочная стена»), заявив, что она стала ответом на недавние удары Нью-Дели. Целями Исламабада стали авиабазы Удхампур и Патханкот в индийском штате Джамму и Кашмир и ракетные объекты в Пенджабе. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия.

Обострение началось 22 апреля, когда в районе Пахалгама в контролируемом Индией Кашмире было совершено вооруженное нападение на мирных жителей. Индия возложила ответственность за произошедшее на пакистанскую разведку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Индии пригрозили Пакистану последствиями в случае эскалации конфликта.