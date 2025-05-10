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В Индии пригрозили Пакистану последствиями в случае эскалации конфликта

МО Индии: любая эскалация со стороны Пакистана повлечет решительный ответ
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Global Look Press

Индийские вооруженные силы будут придерживаться договоренности о прекращении огня с Пакистаном, но будут готовы дать ответ в случае эскалации. Об этом сообщил представитель Минобороны Индии, пишет ТАСС.

«Мы остаемся полностью готовыми, всегда бдительными и приверженными защите суверенитета и целостности родины», — сказал он.

Сухопутное и военно-воздушные силы Индии будут готовы ответить противнику в случае нарушения договоренностей.

В свою очередь министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что Индия продолжит занимать бескомпромиссную позицию в отношении терроризма.

10 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан провели переговоры при посредничестве американских властей. В результате стороны договорились о полном и незамедлительном прекращении огня. Хозяин Белого дома подчеркнул, что оба государства проявили здравый смысл и высокий уровень разумности.

Ранее Пакистан открыл воздушное пространство после прекращения огня с Индией.

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Конфликт Индии и Пакистана
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