Трамп пригрозил ввести санкции в случае отказа от прекращения огня на Украине

Соединенные Штаты Америки введут санкции, если прекращение огня на Украине не станет поддерживать одна из сторон. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
«Если прекращение огня не будет соблюдено, США и их партнеры введут дополнительные санкции», — подчеркнул он.
Трамп выразил надежду, что будет соблюдено «приемлемое» прекращение огня между Украиной и Россией.
Незадолго до этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина готова полностью прекратить огонь на 30 дней «прямо с этой минуты», чтобы «не было ударов ракет, дронов, и чтобы не было этих сотен штурмов на фронте». По его словам, «продолжительное и надежное» прекращение огня будет «реальным показателем движения к миру». И США могут с этим помочь, добавил Зеленский.
28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. Ожидается, что украинская сторона должна «последовать этому примеру». При этом в случае нарушения перемирия будет дан «адекватный и эффективный ответ».
3 мая Зеленский отверг предложение российского лидера и заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад.
В тот же день в Кремле заявили, что отказ правительства Украины от перемирия свидетельствует о том, что идеологической его основой является неонацизм.
Ранее Вэнс снова заявил, что США могут выйти из переговоров по Украине.