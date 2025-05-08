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Трамп пригрозил ввести санкции в случае отказа от прекращения огня на Украине

Трамп сообщил, что введет санкции в случае отказа от прекращения огня на Украине
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Nathan Howard/Reuters

Соединенные Штаты Америки введут санкции, если прекращение огня на Украине не станет поддерживать одна из сторон. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Если прекращение огня не будет соблюдено, США и их партнеры введут дополнительные санкции», — подчеркнул он.

Трамп выразил надежду, что будет соблюдено «приемлемое» прекращение огня между Украиной и Россией.

Незадолго до этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина готова полностью прекратить огонь на 30 дней «прямо с этой минуты», чтобы «не было ударов ракет, дронов, и чтобы не было этих сотен штурмов на фронте». По его словам, «продолжительное и надежное» прекращение огня будет «реальным показателем движения к миру». И США могут с этим помочь, добавил Зеленский.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. Ожидается, что украинская сторона должна «последовать этому примеру». При этом в случае нарушения перемирия будет дан «адекватный и эффективный ответ».

3 мая Зеленский отверг предложение российского лидера и заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад.

В тот же день в Кремле заявили, что отказ правительства Украины от перемирия свидетельствует о том, что идеологической его основой является неонацизм.

Ранее Вэнс снова заявил, что США могут выйти из переговоров по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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