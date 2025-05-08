Зеленский заявил о готовности прекратить огонь «прямо с этой минуты»

Украина готова полностью прекратить огонь «прямо с этой минуты», заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, комментируя состоявшийся телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

«Украина готова к полному прекращению огня прямо сегодня, прямо с этой минуты – на 30 дней тишины. Только по-настоящему. Чтобы не было ударов ракет, дронов, и чтобы не было этих сотен штурмов на фронте», — отметил он.

По его словам, «продолжительное и надежное» прекращение огня будет «реальным показателем движения к миру». И США могут с этим помочь, добавил Зеленский.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. Ожидается, что украинская сторона должна «последовать этому примеру». При этом в случае нарушения перемирия будет дан «адекватный и эффективный ответ».

При этом Зеленский 3 мая отверг предложение российского лидера и заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад. В тот же день в Кремле заявили, что отказ правительства Украины от перемирия свидетельствует о том, что идеологической его основой является неонацизм.

Ранее политолог объяснил отказ Зеленского от перемирия в дни празднования 80-летия Победы.