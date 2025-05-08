Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский заявил о готовности прекратить огонь «прямо с этой минуты»

Зеленский заявил о готовности Украины немедленно прекратить огонь на 30 дней
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина готова полностью прекратить огонь «прямо с этой минуты», заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, комментируя состоявшийся телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

«Украина готова к полному прекращению огня прямо сегодня, прямо с этой минуты – на 30 дней тишины. Только по-настоящему. Чтобы не было ударов ракет, дронов, и чтобы не было этих сотен штурмов на фронте», — отметил он.

По его словам, «продолжительное и надежное» прекращение огня будет «реальным показателем движения к миру». И США могут с этим помочь, добавил Зеленский.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. Ожидается, что украинская сторона должна «последовать этому примеру». При этом в случае нарушения перемирия будет дан «адекватный и эффективный ответ».

При этом Зеленский 3 мая отверг предложение российского лидера и заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад. В тот же день в Кремле заявили, что отказ правительства Украины от перемирия свидетельствует о том, что идеологической его основой является неонацизм.

Ранее политолог объяснил отказ Зеленского от перемирия в дни празднования 80-летия Победы.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами