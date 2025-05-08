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Вэнс снова заявил, что США могут выйти из переговоров по Украине

Вэнс снова пригрозил вывести США из переговоров по Украине
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Matthias Schrader/AP

Соединенные Штаты Америки выйдут из переговоров по урегулированию украинского конфликта, если поймут, что дальнейший прогресс невозможен. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

Вашингтон продолжит работать над тем, чтобы сблизить Москву и Киев и достичь «прочного мира», подчеркнул он.

«Пока не решим, что в конечном итоге мы не можем добиться большего прогресса», — уточнил вице-президент.

Затем Вэнс утвердительно ответил на уточняющий вопрос журналистки о том, выйдут ли США после этого из переговорного процесса.

В конце апреля Вэнс заявил, что настало время принять предложения Вашингтона по урегулированию украинского конфликта, в противном случае США выйдут из переговорного процесса. Политик отметил, что США представили обеим сторонам конфликта четко сформулированные предложения. В частности, в Вашингтоне считают, что для прекращения огня и заключения мирного соглашения как Украине, так и России придется пойти на территориальные уступки.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о перспективах прямого диалога с Украиной. Он подчеркнул, что инициатива должна исходить от Киева. По словам представителя Кремля, Москва пока не видит никаких действий от украинских властей по этому вопросу.

Ранее в Раде предрекли перемирие на Украине менее чем через месяц.

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Переговоры о мире на Украине
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