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РФ и Китай договорились о взаимной защите инвестиций

РФ и КНР подписали соглашение о взаимной защите инвестиций
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Алексей Никольский/фото-хост агентство РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, документ был подписан по итогам переговоров лидеров двух стран.

Путин подчеркнул, что соглашение позитивно повлияет на формирование более благоприятной деловой среды, а также окажет воздействие на развитие хозяйственной кооперации РФ и Китая.

В документе говорится, что каждая из сторон обязуется обеспечить полную защиту на своей территории инвестиций и доходов инвесторов другой стороны в соответствии со своим законодательством.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что вопросы урегулирования украинского конфликта пока не обсуждались на переговорах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле.

Переговоры Путина и Си Цзиньпина проходят в Кремле 8 мая. Стороны сначала общались в узком формате, а затем перешли к расширенному формату с участием делегаций двух стран.

Ранее помощник Путина назвал основную сферу сотрудничества РФ и Китая.

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