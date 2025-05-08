Путин высказался об итогах переговоров России и Китая

Путин: переговоры России и Китая прошли в теплой, товарищеской атмосфере

Переговоры между Россией и Китаем в Москве прошли в теплой, товарищеской атмосфере, были содержательными и продуктивными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Наши переговоры с председателем Китайской Народной Республики прошли в традиционно теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере, были весьма содержательными и продуктивными», — заявил российский лидер.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что вопросы урегулирования украинского конфликта пока не обсуждались на переговорах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле.

Переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли в Кремле 8 мая. Стороны сначала общались в узком формате, а затем перешли к расширенному формату с участием делегаций двух стран. Продолжительность встречи составила 3,5 часа.

В ходе беседы лидеры государств подписали соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Ранее помощник Путина назвал основную сферу сотрудничества РФ и Китая.