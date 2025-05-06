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Помощник Путина назвал основную сферу сотрудничества РФ и Китая

Ушаков назвал энергетику флагманской сферой в сотрудничестве РФ и КНР
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Энергетика является флагманской сферой в рамках сотрудничества Москвы и Пекина. Об этом журналистам рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

По его словам, российские и китайские власти продолжают развивать взаимодействие по всем возможным направлениям.

«Флагманская сфера — это энергетика. РФ является одним из лидеров по поставкам энергосырья в КНР, а по нефти и трубопроводному газу занимает первое место», — подчеркнул Ушаков.

4 мая на телеканале «Россия 1» вышел документальный фильм журналистов Саиды Медведевой и Павла Зарубина под названием «Россия. Кремль. Путин». В съемках принял участие президент РФ Владимир Путин, который рассказал, что еще 25 лет назад обратил внимание на смещение центров экономического роста в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Как сказал глава государства, речь идет не только о КНР, но и других странах данного региона.

Российский лидер добавил, что РФ и Китай — соседи, которым необходимо выстраивать добрые отношения. Он выразил уверенность, что Москве и Пекину удалось создать общий фундамент для взаимодействия.

Ранее в КНР высказались о визите Си Цзиньпина в РФ, запланированном на 9 мая.

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