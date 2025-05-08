Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали, обсуждали ли Путин и Си Цзиньпин пошлины США

Песков: Путин и Си Цзиньпин пока не обсуждали ситуацию с американскими пошлинами
close
Александр Кряжев/фото-хост агентство РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пока не обсуждали ситуацию с американскими пошлинами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Пока нет», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что в настоящее время переговоры между Путиным и Си Цзиньпином еще продолжаются.

Делегация КНР во главе с председателем Си Цзиньпином прибыла в Москву 7 мая.

Переговоры в расширенном составе продолжались 3,5 часа. После них планировалась неформальная часть — официальный завтрак и беседа за чаем.

В ходе беседы лидеры государств подписали соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций.

До этого американское агентство Bloomberg сообщало, что Путин и Си обсудят, как скоординировать действия своих стран для преодоления гегемонии США в период президентства Трампа. Стороны намерены достичь многополярного мира, в котором Россия и Китай будут процветать, говорится в тексте.

Ранее Си Цзиньпин оценил отношения КНР и ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами