В Кремле рассказали, обсуждали ли Путин и Си Цзиньпин пошлины США

Песков: Путин и Си Цзиньпин пока не обсуждали ситуацию с американскими пошлинами

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пока не обсуждали ситуацию с американскими пошлинами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Пока нет», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что в настоящее время переговоры между Путиным и Си Цзиньпином еще продолжаются.

Делегация КНР во главе с председателем Си Цзиньпином прибыла в Москву 7 мая.

Переговоры в расширенном составе продолжались 3,5 часа. После них планировалась неформальная часть — официальный завтрак и беседа за чаем.

В ходе беседы лидеры государств подписали соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций.

До этого американское агентство Bloomberg сообщало, что Путин и Си обсудят, как скоординировать действия своих стран для преодоления гегемонии США в период президентства Трампа. Стороны намерены достичь многополярного мира, в котором Россия и Китай будут процветать, говорится в тексте.

Ранее Си Цзиньпин оценил отношения КНР и ЕС.