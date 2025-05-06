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Си Цзиньпин оценил отношения КНР и ЕС

Си Цзиньпин: Китай и Евросоюз должны противостоять одностороннему запугиванию
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tsyhun/Shutterstock/FOTODOM

Китай и Европейский союз (ЕС) должны противостоять одностороннему запугиванию и совместно содействовать поддержанию многополярного мира. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин, передает ТАСС.

«Китай и ЕС должны поддерживать многосторонность, защищать справедливость, противостоять одностороннему запугиванию, работать сообща для решения глобальных проблем», — сказал он.

Председатель КНР назвал связи между Пекином и Брюсселем одними из самых влиятельных в мире.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше – 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

9 апреля премьер-министр Испании Педро Санчес призвал Евросоюз пересмотреть отношения с Китаем на фоне введенных Трампом торговых пошлин. Глава испанского кабмина считает, что действия Вашингтона должны заставить Европу пересмотреть свой подход к поиску новых партнеров.

Ранее Си Цзиньпин призвал ЕС совместно противостоять пошлинам Трампа.

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