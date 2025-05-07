В визите Си Цзиньпина в Москву увидели сигнал для США

Bloomberg: во время визита в Москву Си Цзиньпин и Путин обсудят, как ослабить США

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на парад Победы подчеркнет тесные связи Пекина с Москвой и продемонстрирует, что контакты России и США никак на них не повлияли. Об этом пишет Bloomberg.

Кроме того, по мнению авторов, визит имеет целью ослабить роль Соединенных Штатов на мировой арене. Агентство напоминает, что Си Цзиньпин проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным впервые с тех пор, как Дональд Трамп ввел торговые пошлины против товаров из Китая.

В материале также отмечается, что визит лидера КНР в Москву демонстрирует, что недавнее улучшение отношений между США и Россией не повлияло на дружбу Пекина с Москвой.

По мнению опрошенных Bloomberg экспертов, Путин и Си обсудят, как скоординировать действия своих стран для преодоления гегемонии США в период президентства Трампа. Стороны намерены достичь многополярного мира, в котором Россия и Китай будут процветать, говорится в тексте.

4 мая в Кремле сообщили, что Си Цзиньпин посетит Россию 7-10 мая. Лидеры двух стран обсудят вопросы развития отношений всеобъемлющего партнерства Москвы и Пекина, стратегического взаимодействия сторон, а также проблемы международной и региональной повестки дня. Кроме того, запланировано подписание «целого ряда» двусторонних документов.

Ранее Захарова рассказала о документах, которые подпишут Путин и Си Цзиньпин.