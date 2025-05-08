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Завершены официальные переговоры Путина и Си Цзиньпина

Официальные переговоры Путина и Си Цзиньпина завершены через 3,5 часа
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Алексей Никольский/фото-хост агентство РИА Новости

Официальные переговоры российского президента Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина в Кремле завершены. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что переговоры в расширенном составе продолжались 3,5 часа. После них ожидается неформальная часть — официальный завтрак и беседа лидеров за чаем.

Во время встречи с китайским коллегой Путин отметил, что энергетика является важной частью российско-китайских экономических связей. Президент подчеркнул, что в прошлом году Россия не только лидировала по экспорту нефти в Китай, но вышла на первое место по поставкам трубопроводного газа. Также глава государства напомнил, что РФ занимает второе место по отгрузкам в Китай угля и третье по экспорту сжиженного природного газа. Также президент сообщил о скором подписании соглашения между Россией и Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Делегация КНР во главе с председателем прибыла в Москву 7 мая. До этого сообщалось, что переговоры должны были состояться в двух форматах: узком и расширенном с участием делегаций двух стран.

Ранее стало известно, какие подарки привезла китайская делегация в Кремль.

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