Песков заявил, что взаимодействие РФ и Китая не направлено против третьих стран

Песков: сотрудничество России и КНР не направлено против третьих стран

Сотрудничество Российской Федерации и Китайской Народной Республики (КНР) не направлено против третьих стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Отношения России и Китая никогда не были направлены против третьих стран», — сказал представитель Кремля.

8 мая Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление по теме глобальной стратегической стабильности. Лидеры двух стран также подписали заявление о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступивших в новую эпоху.

Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным были обстоятельными и плодотворными, сторонам на них удалось выйти на ряд договоренностей.

Делегация КНР во главе с председателем прилетела в Москву 7 мая. Сторона КНР привезла граммофон, который выполнен из темного дерева и украшен лаковой миниатюрой в дальневосточном стиле.

Ранее Си Цзиньпин заявил об укреплении связей России и КНР.