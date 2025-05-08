Путин и Си Цзиньпин подписали заявление по теме глобальной стратегической стабильности

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Кремле приняли совместное заявление по теме глобальной стратегической стабильности. Об этом сообщило РИА Новости.

Лидеры двух стран также подписали заявление о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступивших в новую эпоху.

Кроме того, они должны были подписать совместное заявление, посвященное 80-летию Победы во Второй мировой войне. Как заявлял Путин, лейтмотивом документа станет «живая связь времен — не только в контексте исторической памяти, но и как ответ на попытки возрождения нацизма и милитаризма».

Переговоры в расширенном составе продолжались 3,5 часа. После них ожидается неформальная часть — официальный завтрак и беседа лидеров за чаем.

Ранее Еврокомиссия отреагировала на‎ визит Си Цзиньпина в Россию.