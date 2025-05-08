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Стало известно, какие сувениры привезла китайская делегация в Кремль

Делегация КНР привезла в Кремль сувенирный граммофон и резной столик
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ТАСС

Сопровождающая председателя Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпина делегация принесла в Московский Кремль граммофон. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Журналисты обратили внимание на сувениры, которые гости президента РФ Владимира Путина принесли в Большой Кремлевский дворец.

Делегация КНР привезла граммофон, который выполнен из темного дерева и украшен лаковой миниатюрой в дальневосточном стиле. На миниатюре вырезаны изображения птиц на ветвях цветущего дерева, по форме и цвету напоминающее сливу — один из самых многозначных и популярных символов в китайском искусстве.

Следует отметить, что этот символ олицетворяет трудолюбие и твердую волю, сама слива начинает цвести в суровую зимнюю пору, тогда как другие растения еще прячутся от холода и ждут наступления весны.

Помимо граммофона, представители делегации принесли богато украшенный резьбой в китайском стиле консольный столик и другие сувениры, тщательно упакованные в ящики.

7 мая самолет, на борту которого находился Си Цзиньпин, приземлился в Москве. Лидер КНР прибыл в РФ для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы.

8 мая в Кремле состоялись переговоры Путина и Цзиньпина. Главы государств, в частности, обменялись мнениями о ситуации в мире и обсудили развитие российско-китайских отношений.

Переговоры состоятся в двух форматах: узком и расширенном с участием делегаций двух стран. По итогам ожидается подписание совместных документов, также два лидера планируют сделать официальные заявления СМИ.

Ранее Си Цзиньпин заявил об укреплении связей России и КНР.

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